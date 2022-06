Salerno, controlli a tappeto dei carabinieri: 4 arresti e 2 denunce

Quattro salernitani sono stati arrestati e due cittadini extracomunitari denunciati dai carabinieri della compagnia di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. I carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne del luogo poiché lo stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina perpetrata ai danni di una donna, è stato sorpreso più volte a lasciare la propria abitazione. Il Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta di aggravamento della misura, disponendo il carcere per il 36enne.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Furti in serie di cavi di rame: prese due bande, 15 arresti nel... I FURTI Sorrento, rubavano furgoni: arrestati 4 membri della banda...

I carabinieri della Stazione di Fratte hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 45enne del luogo, sorpreso fuori la propria abitazione. L'uomo, già agli arresti domiciliari per un cumulo pena pari a un anno e 5 mesi, è stato notato a piedi e bloccato in strada dalla pattuglia impegnata a perlustrare la zona. L'uomo, a conclusione degli accertamenti, è stato portato nuovamente nella sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno invece eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne salernitano, precedentemente sottoposto alla misura presso una comunità riabilitativa della provincia. L'uomo, secondo quanto verificato dai militari, non aveva aderito al programma psicopedagogico previsto per la riabilitazione ed è stato dunque portato nel carcere di Salerno.

Torre Annunziata, due minori non si fermano all’alt: possibili corrieri di droga, denunciati

Inoltre, gli stessi militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 50enne del luogo. Nella circostanza, la pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, ha perquisito l'abitazione del 50enne, nella quale lo stesso scontava i domiciliari, dopo aver notato un via vai sospetto di persone. L'uomo è stato trovato in possesso di 19 grammi di crack già suddivisi in dosi, un bilancino da precisione e materiale per il confezionamento, nonché della somma di 240 euro verosimilmente provento di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

Sempre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno hanno denunciato in stato di libertà due extracomunitari senza fissa dimora, ritenuto responsabili del furto di un computer in un noto esercizio commerciale di elettronica. A seguito della segnalazione giunta dal personale del negozio, i militari si sono posti alla ricerca dei due e, grazie alla descrizione e alle indicazioni delle vittime, la pattuglia della Sezione Radiomobile è riuscita ad individuare i due extracomunitari nei pressi del centro di Salerno, ancora in possesso del computer, che è stato poi restituito.