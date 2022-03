Salerno, controlli sulla movida: scippo in piazza San Francesco, preso senegalese

Un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Salerno è stato effettuato dai Carabinieri nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo allo scopo di prevenire e reprimere gli aspetti problematici del divertimento notturno, al fine di limitare le degenerazioni moleste, violente o comunque illegali del fenomeno che si registrano in particolare nei weekend, come risse, schiamazzi e disturbi alla quiete, abbandono di rifiuti, consumo di stupefacenti e abuso di alcool. Il bilancio è di due persone arrestate e due denunciate.

Sono stati arrestati un 24enne salernitano, responsabile del furto di un computer avvenuto il mese scorso ai danni di uno studio tecnico di via Posidonia, che è stato posto ai domiciliari, e un 33enne marocchino responsabile del furto di un ciclomotore in una vita del centro e portato al carcere di Fuorni.

L'intervento dei militari ha permesso di restituire il mezzo intatto al proprietario. Sono stati denunciati a piede libero un 22enne senegalese, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di uno studente in piazza San Francesco (la refurtiva, un telefono cellulare e una collana in oro, è stata recuperata e riconsegnata al giovane), e un 45enne di Bellizzi per aver utilizzato, per effettuare degli acquisti, una carta di credito rubata nel Napoletano.