Gli Agenti della questura di Salerno hanno arrestato un 33enne residente a Salerno per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato per un controllo di routine, è apparso subito sospetto agli agenti della Sezione Volanti che hanno trovato sette dosi di cocaina, nascoste nelle parti intime, in un contenitore in plastica. Inoltre, all'interno dell'auto sono stati trovati un bilancino di precisione, 1300 euro in banconote da piccolo taglio ed un telefono cellulare.

Il 33enne è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari La scorsa, poi, gli agenti hanno inseguito due vetture - rivelatesi entrambe rubate- i cui conducenti non si sono fermati all'alt. Uno dei due ha provato a speronare gli agenti durante la fuga ma la vettura è stata fermata dall'equipaggio della Volante. Dopo una breve fuga a piedi, l'uomo è stato bloccato ed arrestato. Dei tre uomini in fuga, è stato arrestato un 49enne napoletano, residente a Scampia, a Napoli. L'uomo è stato portato nel carcere di Fuorni. Le due autovetture sono state restituite ai proprietari. Sequestrati dagli agenti anche una chiave, rinvenuta nel blocco accensione, utilizzata per il furto delle auto e numerosi attrezzi da scasso e utili per manomettere le autovetture, tra cui centraline e dissuasori di frequenze.

