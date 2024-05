Salerno, coppa Tim rubata e poi restituita: il video virale sui social

Il mistero della coppa rubata al centro Tim di Salerno in Corso Vittorio Emanuele si tinge di...social. Ieri dallo store di telefonia in pieno centro città è stato diffuso un video su TikTok e su Facebook del furto della coppa (piena di regali per i clienti). Era arrivata all'interno del negozio dopo che sta facendo il giro dell'Italia.

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne sono state pubblicate ed è cominciata una vera e propria ricerca del ladro. Nel video si vede un giovane che - davanti ad altri clienti presenti nel centro - si avvicina al posto in cui era ubicata la coppa e la ruba, scappando frettolosamente verso l'esterno.

L'appello del titolare

Da qui un ulteriore video in cui uno dei titolari della catena spiega quanto accaduto, appellandosi ai cittadini di Salerno affinchè aiutassero tutti al riconoscimento del ladro. «Con dispiacere e delusione, abbiamo deciso di pubblicare il video del furto avvenuto questa mattina intorno alle ore 12 (3 maggio, ndr) al nostro centro Tim di Salerno in corso Vittorio Emanuele, 11 - avevano scritto - le autorità competenti sono state allertate e speriamo che il malvivente venga assicurato alla giustizia e venga ritrovata la coppa portata via sotto gli occhi di tutti i passanti».

La reazione sui social

Un video che ha fatto presto il giro delle bacheche e dei profilo social di tanti salernitani, corredato da tantissimi commenti.

Poi ancora il video-appello da parte probabilmente di uno dei responsabili della catena di telefonia ed elettronica: «Dopo la gioia per l’arrivo della coppa Tim nel nostro centro di Salerno, la rabbia e la delusione è sopraggiunta a causa di un gesto irrispettoso e incivile.

Dopo il furto, sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto, e cercando la persona che si è resa protagonista di questo triste gesto. Ricordiamo che la coppa all’interno conteneva vari prodotti di telefonia e tecnologia. Invitiamo tutti voi a ricondividere il video delle telecamere di sicurezza del nostro store - dice l'uomo nel video - nella speranza che qualcuno di voi riconosca la persona in questione e ci aiuti a recuperare la coppa e gli oggetti contenuti al suo interno. Ringraziamo le forze dell’ordine che tempestivamente hanno risposto alla nostra richiesta, e chiunque ci aiuti a ritrovare la nostra coppa».

La coppa è stata restituita

Questa mattina, una nuova sorpresa che infittisce il mistero. La coppa è stata riconsegnata in uno scatolone, lasciato davanti allo store.

Anche questo gesto è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e prontamente diffuso su tutti i canali social con il commento: «Siamo incredibilmente felici di annunciare che, grazie alla generosità, la condivisione e al grande cuore dei salernitani la nostra amata coppa Tim è tornata a casa questa mattina intorno alle 9». Trovata social o realtà? Il potere della tecnologia sembra aver avuto comunque la meglio tra le due.