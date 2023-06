È una processione insolita quella del Corpus Domini di quest'anno che, ieri sera, non segue il tragitto "classico" del centro nuovo e antico della città, ma anima le strade della zona orientale, dalla chiesa di Santa Maria a mare, a Mercatello, fino alla chiesa di Gesù Redentore, nel quartiere Europa. Lenzuola bianche ai balconi ne accompagnano il passaggio in via Picenza, piazza Monsignor Grasso, via Trento, via Lembo, via Smaldone, via Limongelli, via Lazzarelli, via Verrengia, via Guariglia fino a via Carnelutti. La zona Est di Salerno risponde con una grandissima partecipazione di popolo tanto che molti non riescono a trovare posto in chiesa e partecipano dal sagrato alla celebrazione, presieduta dall'arcivescovo Andrea Bellandi prima dell'inizio del corteo religioso.

APPROFONDIMENTI Salerno, nuove iniziative della Diocesi: ingressi a pagamento per i luoghi sacri Salerno celebra San Filippo Smaldone, evalgelizzatore dei non udenti Salerno, giornata nazionale dello Sport: la diocesi organizza i giochi delle parrocchie

«Il Santissimo Sacramento è portato in processione - spiega il presule - per manifestare che Gesù Risorto è in mezzo a noi». E, ancora una volta, arriva dal pastore un messaggio di fraternità e attenzione agli ultimi: «L'eucarestia è sacramento che ci unisce a Cristo e, in lui, anche agli altri. Ci fa riconoscere come un fratello chi è affamato, assetato, forestiero, carcerato, emarginato. Dobbiamo costruire una società più solidale e giusta, soprattutto in tempi come questi in cui molti cercano solo di soddisfare i propri interessi». Nel saluto iniziale il parroco di Mercatello, don Gerardo Albano, sottolinea come non si possa davvero celebrare il Corpus Domini se non «si condivide il pane con l'affamato». Nelle parole del sacerdote anche la «riconoscenza e la gioia» per la scelta dell'arcivescovo di celebrare la solennità nella zona orientale: «È segno della sollecitudine per tutte le parrocchie della città». Quella di ieri è considerata la «processione delle processioni» perché le strade non sono attraversate solo da una statua o da un qualsiasi simulacro, ma da Cristo stesso. A sorreggere l'ostensorio in cui è custodito il Santissimo Sacramento, per i credenti vero corpo del Signore, è don Gaetano Landi, vicario per la forania di Salerno Est e parroco a Torrione Alto. Decine di sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi e laici seguono il tragitto mentre l'arcivescovo attende la conclusione al Gesù Redentore. Tra le associazioni presenti vi è anche l'Unitalsi e non mancano, in processione, numerose carrozzine.

Ma, a Salerno, il Corpus Domini è celebrato, per tradizione, anche ad Ogliara, dove si è rinnovato l'appuntamento con l'infiorata organizzata dall'associazione "Il campanile di Ogliara", nata in seno alla parrocchia Santa Maria e San Nicola, oggi guidata dal parroco don Antonio Zolferino. Sabato sera, dopo la recita della preghiera dell'infioratore, gli artisti si sono messi all'opera per tutta la notte e, ieri mattina, un tappeto di disegni floreali si stendeva sul sagrato della chiesa. A sera la processione del Corpus Domini, tenutasi ad Ogliara e animata dal complesso bandistico "Città di Aquara", è passata proprio su quell'opera d'arte di trecento metri quadrati.