Enrico Coscioni resta alla guida dell’Agenas, almeno per il momento. L’interrogativo è ancora d’obbligo. Se da un lato, infatti, la Conferenza Stato-Regioni, ieri mattina, ha detto no alla sospensione del professionista salernitano dalla carica di presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, non avendo raggiunto, con l’opposizione delle Regioni Campania e Puglia, una intesa sulla richiesta avanzata dal Ministero della Salute, dall’altro lato, se entro trenta giorni l’intesa stessa non verrà raggiunta, il Governo può provvedere autonomamente, motivando la decisione. Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita «un'intesa» con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'amministrazione centrale; consiste nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa, entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione, motivando la scelta.

LA VICENDA

La Conferenza Stato-Regioni già il 2 maggio scorso si doveva esprimere in merito alla richiesta del Ministero della Salute di sospensione dalla carica di presidente dell’Agenas di Enrico Coscioni, sullo schema di decreto del presidente del Consiglio, ma aveva optato per un rinvio. La decisione del presidente del Consiglio dei ministri era giunta qualche giorno prima, ancor prima che i giudici del Tribunale del Riesame di Salerno decidessero sull’appello presentato dalla locale Procura proprio sulla circostanza che il gip, nel decidere l’interdizione del cardiochirurgo per un anno dall’esercizio della professione medica, aveva respinto la richiesta di sospensione da presidente dell’ente pubblico ed organo tecnico scientifico per l’assenza del pericolo d’inquinamento probatorio nello svolgere il ruolo di presidente dell’ente. Ma per la presidenza del Consiglio dei ministri, i fatti addebitati a Coscioni nell’esercizio della professione medica erano «di tale gravità da avere indubbi riflessi anche sull’incarico svolto dallo stesso quale presidente dell’Agenas» e perché Coscioni «è indiziato non solo per gravi errori nell’esercizio della professionale medica, che hanno portato al decesso di un paziente, ma anche del delitto di falso ideologico aggravato». Da qui la stop «sino alla data di definizione del processo penale e, comunque, sino al 28 ottobre 2024». Il parere favorevole era arrivato anche dall'Avvocatura generale dello Stato, per la quale «i compiti istituzionali dell'Agenzia, la posizione organica e funzionale del suo presidente e gli specifici atti contestati al dottore Coscioni potrebbero far rilevare una inopportunità della prosecuzione dell'incarico».

IL PAZIENTE MORTO

Il caso ruota attorno al decesso di un 62enne, Umberto Maddolo, imprenditore di Montecorvino Rovella, operato al Ruggi da un’equipe guidata proprio da Coscioni. Da qui la denuncia dei familiari, che ha portato, con le indagini, alla riesumazione del cadavere, nel corso della quale è stata rinvenuta una garza di 15 cm, subito sequestrata dai carabinieri insieme alle cartelle cliniche. Poi, a febbraio, l’avviso di garanzia e la sospensione di un anno dall’attività medica.

La «conta» delle garze non tornava, ma dalle indagini strumentali effettuate non uscì nulla. Anche durante l’autopsia, effettuata a sette mesi dal decesso, non è stato semplice rinvenire la garza «dimenticata». Solo con l’esame degli organi è stato possibile rinvenirla.