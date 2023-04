Pontecagnano, De Luca: aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi attivo entro un anno

Partirà «entro un anno» la piena attività dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, situato nel comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. Lo ha annunciato, nel corso di una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che l'aeroporto «è in gestione a Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli Capodichino, che ha dimostrato grande capacità manageriale. L'aeroporto di Napoli è forse l'aeroporto d'Italia che ha avuto la crescita maggiore nel dopo Covid, è veramente una società di grande qualità».

Gli investimenti, ha aggiunto De Luca, ammontano a «oltre mezzo miliardo di euro» e comprendono «il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all'aeroporto, 247 milioni di investimento per 9 km di nuova metropolitana che affiancherà la linea ferroviaria Salerno Battipaglia con 5 nuove fermate». Si prevedono poi «50 milioni di investimento ulteriori per la viabilità e un investimento di altri 250 milioni per interventi di sviluppo delle strutture commerciali interne all'aeroporto, servizi e quant'altro. È un aeroporto che darà ovviamente grande respiro anche a Capodichino, che è un aeroporto ingolfato. Puntiamo ad avere nel giro di 3 anni oltre 3 milioni di viaggiatori. È un'infrastruttura che rappresenterà una rivoluzione per l'economia turistica, del Cilento, della Costiera Amalfitana e in generale dell'area sud della Campania».