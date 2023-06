Boom crociere a Salerno: in estate arrivano 50mila turisti

Venticinque attracchi dal 12 giugno al 5 settembre, il lavoro della Salerno Terminal Passeggeri fa breccia nell’agenda delle grandi compagnie internazionali: in estate è in programma l'arrivo di ben cinquantamila croceristi. 4.200 quelli sbarcati nell’ultimo fine settimana alla stazione marittima Zaha Hadid. Erano i passeggeri della modernissima e coloratissima Norwegian Breakaway che sabato scorso ha attraccato al Molo Manfredi nel porto di Salerno. Erano per lo più americani e scandinavi: hanno scelto tutti di scendere a terra, chi perché interessato a escursioni in città, chi invece perché diretto verso i principali siti turistici della provincia, tra Costiera Amalfitana e templi di Paestum.

Un fiume di crocieristi sorridenti e composti, scena piacevolmente vista già dieci giorni prima quando nel porto di Salerno avevano attraccato contemporaneamente la Norwegian Breakaway e la Mein Schiff 2 sbarcando oltre 7000 turisti internazionali. Numeri che fanno come da spartiacque tra passato e futuro e che, dopo gli ultimi due anni segnati dal Covid, segnalano la fioritura della prima vera stagione libera di offerta crocieristica anche per la Salerno Terminal Passeggeri. Il lavoro e l’azione dell’Ati (associazione temporanea d’impresa) fra Salerno Stazione Marittima che si occupa dell’handling, accoglienza, operatività e logistica e Salerno Cruises cui è affidata la parte commerciale, marketing, sviluppo, promozione e rapporti con le cruise line e armatori internazionali, si manifestano presentando l’offerta Salerno non solo nelle grandi fiere internazionali ma anche con una fitta agenda di incontri faccia a faccia in casa dei big della cruise industry.