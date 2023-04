Salerno, gran finale per la Fiera del Crocifisso: il programma

Gran finale per la Fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno. Oggi primo maggio alle ore 11, presso l’Arco Catalano, Porto delle Nebbie presenta «La notte di Barliario», un testo di Tina Cacciaglia con letture di Gennaro Rosa. Alle 11:30 presso la chiesa di San Benedetto, nell’ambito di «Incontrando San Benedetto», conferenza su «Il sistema fieristico salernitano e le produzioni agrarie nel Medioevo», a cura di Alessandro Di Muro. Alle 17.30 a San Pietro a Corte convegno a cura della Cna «Vino e Cultura: natura, conoscenza e mistero», in collaborazione con In Vino Civitas: degustazione di vino e prodotti tipici.

Salerno, la Fiera del Crocifisso e il gemellaggio con San Marino

Piazza Abate Conforti è la piazza dei giochi, con una grande area ludica e giochi rigorosamente in legno: verranno proposti i passatempi del Medioevo, ricostruzioni accurate dei giochi semplici e al tempo stesso ingegnosi che si facevano intorno all’anno Mille, coinvolgendo adulti e bambini in attività ludiche che richiedevano anche abilità logiche e consentivano di trascorrere il tempo in momenti di grande aggregazione. I giochi sono a fruizione gratuita.