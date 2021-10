Curia di Salerno, c'è la svolta rosa: 17 donne nel consiglio pastorale

«Uomo e donna hanno la stessa dignità e c'è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne: le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini. Dobbiamo leggere quello che dice Paolo: siamo uguali in Cristo Gesù». Le parole che Papa Francesco ha pronunciato nell'udienza generale dell'8 settembre scorso sono la chiave per leggere le ultime nomine dell'arcivescovo Andrea Bellandi che, ponendosi nel solco del magistero del Pontefice...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati