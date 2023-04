Salerno, ViaggioDanza in tour: tappe e borse di studio

Un week end alla ricerca di nuovi talenti per le future tappe di ViaggioDanza in Tour che si terranno a luglio a Pagani e ad ottobre a Roma. Grazie alla partecipazione al S.E.B.S, la Fiera dello Sport di Napoli, il team dell’ecosistema Danza ha assegnato due borse di studio a copertura totale a Nicola Castiello con la coreografia Point it black e Mario Lampognana con la coreografia Torn, e otto borse di studio con una copertura al 50% ai migliori allievi delle scuole DanceArt Studio di Ercolano, Dream Ballet Academy di Villaricca, Giuliart Academy di Napoli, Italian National Ballet di Afragola, Herculaneum Ballet di Ercolano, Sda Scuola Delle Arti di Portici, Seventeen Dance Studio di Napoli e D Project di Napoli. Nell’ambito di una manifestazione eccezionale completamente dedicata allo sport e, di conseguenza, anche alla danza, l’ecosistema ViaggioDanza ha potuto presentare le sue iniziative e far conoscere la forza di un modo di progettare gli eventi in grado di valorizzare i talenti e garantire la possibilità di partecipare a momenti formativi di alto livello a chi spesso non può permetterselo.

Diversi i momenti formativi offerti nelle giornate di Fiera con le lezioni Modern per gli over e gli under del maestro Luigi Fortunato. Una collaborazione, quella con il Sebs, che ha trovato fondamento anche nella forte attenzione che la manifestazione ha da sempre dedicato all’aspetto sociale e di salute con una serie di momenti di confronto con esperti del settore. Un aspetto cruciale anche per ViaggioDanza che, da sempre, ha attivato una sezione di ViaggioSalute con il sostegno ad associazioni sul territorio dedite alla prevenzione di determinate patologie, quale l’Associazione Italiana Lotta al Melanoma «Amici di Gabriella Pomposelli». «La possibilità di confrontarsi con una manifestazione quale il S.E.B.S. - ha commentato Luisa Villani, fondatrice del progetto - rappresenta per ViaggioDanza un’ottima occasione di dialogo e di sviluppo perché un progetto come il nostro che trova fondamento nella coesistenza di varie forze che si uniscono per un unico scopo, può crescere solo con la contaminazione con altre realtà che sposano i nostri valori». ViaggioDanza in Tour è stata chiamata per raccontare e diffondere il suo ecosistema di valore nel territorio napoletano, scoprendo nuovi talenti e premiandoli con borse di studio e premi per eventi formativi d’eccellenza (ViaggioDanza Summer Campus e ViaggioDanza in Tour Roma). Ma ViaggioDanza in Tour non si ferma: farà tappa a Roma il 28 e 29 ottobre, ospite della scuola di danza Alla Dance di Roma, con insegnanti nazionali e internazionali del teatro e della televisione.