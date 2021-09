«Salerno day», la decima edizione chiude il Barbuti festival

Il «Salerno day», ormai alla sua X edizione, si terrà il 9 settembre alle ore 21, in largo Santa Maria dei Barbuti e chiuderà quest'anno il Barbuti festival.



La manifestazione simbolo rievoca lo sbarco degli alleati avvenuto il 9 settembre 1943, che diede il via alla campagna che portò alla distruzione del nazi-fascismo in Europa.

Ospiti dell'evento Andrea Carraro, Claudio Lardo ed Eduardo Scotti, lo storico Francesco Cacciatore e studenti e ricercatori dell'Università di Salerno, infine Ubaldo Baldi porterà il saluto dell'associazione Partigiani.