Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 14:21

«Siamo stati ragazzi tutti quanti. Ci siamo divertiti, presi in giro, abbiamo fatto trasgressioni, ma io droga mai. Spinelli zero. La penso in questo modo non per una ragione estetica o salutistica, bensì per una ragione idegologica. Io rifiuto qualunque condizione che mi privi anche per un attimo della mia libertà. Questa è la ragione per la quale io rifiuto la droga: per un principio di libertà». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla platea di studenti al Teatro delle Arti di Salerno, in occasione del 60esimo anno del liceo Sabatini-Menna. Il governatore, oltre a parlare di bullismo, di violenze contro il corpo docente, delle azioni messe in campo dalla stessa Regione nell'ambito della scuola, ha lanciato un appello ai ragazzi contro la droga.