Salerno decolla, Tria firma la concessione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Giugno 2019, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato l'ok definitivo: il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto per la concessione alla gestione totale dell'aeroporto di Salerno. È l'atto amministrativo che chiude una storia vecchia di anni e mette alle spalle ritardi, qualche inutile campanilismo, aprendo un capitolo nuovo per il sistema aeroportuale campano.Il decreto prevede che la concessione sia subordinata alla fusione per incorporazione della società di gestione di Salerno-Pontecagnano nella Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli e che, quindi, prenderà le redini del polo aeroportuale.Con il decreto di Tria, il ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti riapproverà il progetto generale attivando il cosiddetto «tiraggio» dei fondi stanziati nello «Sblocca Italia» per il prolungamento della pista di Salerno: sono quasi 50 milioni di euro che l'attuale gestore salernitano potrà impiegare per finanziare il bando per l'allungamento della pista. L'adeguamento della pista è, infatti, la condizione indispensabile per l'operatività e consentire l'atterraggio degli aerei attualmente impiegati dall'aviazione commerciale.