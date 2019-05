CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rafforzato il proposito criminoso del fidanzato concorrendo moralmente al delitto: 21 anni di reclusione per Daniela Tura De Marco la giovane salernitana accusata di concorso morale nell'omicidio del padre, il carrozziere delle Fornelle ucciso a coltellate il 19 febbraio 2016 nella sua abitazione di piazza Matteo d'Aiello nel cuore della Salerno vecchia, da Luca Gentile, già condannato in appello a 16 anni per quell'omicidio. Questa, almeno, la richiesta formulata ieri dal pubblico ministero Elena Guarino davanti ai giudici della Corte d'Assise di Salerno all'esito di un'appassionata requisitoria nel corso della quale è stato ripercorso tutto il drammatico vissuto dell'imputata, «forte e fragile, tenera ma terribile, dolce e cinica» che «venduta dal padre a Luca come un giocattolo», «abusata dalla madre e dai suoi compagni», ha perso «proprio per colpa del padre - uomo prepotente, dispotico, anaffettivo omosessuale ed innamorato di Luca - l'ultima chance che la vita le aveva regalato».