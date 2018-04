Martedì 3 Aprile 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune di Salerno, Della Greca nuovo assessore al Bilancio. La nomina, nell’aria già da una settimana, è stata ufficializzata oggi con l'ex dirigente del settore Ragioneria, che ritorna a Palazzo di città nel ruolo di assessore con delega al Bilancio e allo Sviluppo, si legge nel drecreto di nomina. Luigi Carmelo Della Greca, classe 1950, dottore commercialista è in pensione da qualche anno. Braccio destro tecnico-amministrativo di Vincenzo De Luca sindaco, è anche consigliere politico, dal presidente della Regione, per le tematiche inerenti le politiche di bilancio. Della Greca prende il posto di Roberto De Luca, secondogenito del governatore, che ha lasciato l'incarico nell'esecutivo di Enzo Napoli a febbraio scorso perché indagato dalla Procura di Napoli in relazione al suo coinvolgimento nella video-inchiesta sui rifiuti pubblicata dal quotidiano online Fanpage.«È una nomina tecnica - commenta il primo cittadino Napoli - e si tratta di un tecnico di grande qualità umane e professionali è stato oltretutto il nostro ragioniere capo e quindi conosce uomini e cose, ha ottimo rapporto con altri dirigenti ed è stato anche consigliere ed assessore in un comune della provincia qualche anno fa, credo che abbia anche da questo punto di vista sufficiente esperienza e capacità per gestire la partita del bilancio come in passato è ancora con più acribia e acume».Già al lavoro il neo assessore: «Stamattina mi sono fatto consegnare - dice - dall’ ufficio ragioneria la documentazione relativa al bilancio che mi guarderò in questi giorni prima di portarlo in commissione». Una nomina tecnica, come sottolineato da Napoli, con della greca che si dice sin da ora disposto a fare un passo indietro nel momento in cui si opterà per il conferimento dell’incarico incarico ad un politico. Il riferimento è al possibile ritorno in giunta di Roberto De Luca, ipotesi al momento esclusa dallo stesso De Luca junior ma non definitivamente accantonata per il futuro. «Io sarò in assessore tecnico - spiega-nel momento in cui verrà meno l’esigenza di un tecnico immediatamente farò un passo indietro. Non ho nessuna intenzione di svolgere un ruolo politico».