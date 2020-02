Accompagnato al pronto soccorso per una sospetta frattura a un braccio, ha aggredito gli agenti della Polizia Penitenziaria ferendone lievemente uno e facendo perdere le proprie tracce. È successo ieri a Salerno, dove un 27enne già detenuto nella casa circondariale «Antonio Caputo» è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, rintracciato dopo un inseguimento in via San Leonardo e rinchiuso nello stesso carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA