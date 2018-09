Domenica 2 Settembre 2018, 13:00

Alberto Di Lorenzo diventa coordinatore degli uffici di staff del sindaco Vincenzo Napoli. Il super dirigente sarà coordinatore degli uffici alle dipendenze dirette del primo cittadino e curerà i rapporti con la Regione Campania ed altri enti. «Ma non abbandono, né ci penso, il settore attività produttive che è strategico per la nostra città chiarisce Di Lorenzo il mondo del commercio ha bisogno di un riferimento costante». È un decreto a firma del sindaco Napoli a illustrare i punti della nuova, importante nomina del già pluridirigente comunale. «Ritenuto necessario disporre di una figura dotata di alta professionalità si legge nel decreto del sindaco e specifica esperienza, che operando in stretta sinergia col sindaco, coordini gli uffici di staff del sindaco e curi in particolare l'organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma per la fine della consiliatura. Ritenuto che le funzioni si legge possano essere attribuite al dott. Alberto Di Lorenzo, dirigente apicale direttore del Settore Attività Produttive che già in passato ha ricoperto tale ruolo garantendo l'organizzazione di processi complessi coinvolgenti più strutture comunali. In mano al dirigente Di Lorenzo c'è, innanzitutto, il settore Attività produttive in cui rientrano il Suap, il commercio sull'area pubblica, le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e svariate altre attività. Di Lorenzo in qualità di coordinate dello staff del sindaco potrà indire riunioni con i dirigenti comunali a seconda delle necessità. «È una nomina impegnativa e di grande responsabilità precisa Di Lorenzo che non mi distoglierà dalla direzione dell'ufficio attività produttive, decisivo per una città turistica come Salerno. Dagli anni Duemila le responsabilità per Di Lorenzo sono sempre aumentate. Al fianco dell'ex sindaco Vincenzo De Luca è stato, tra i tanti incarichi, project manager per l'impianto di termovalorizzazione di Salerno nel 2008.