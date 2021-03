Un nuovo caso di inciviltà, anche se questa parola potrebbe risultare riduttiva a confronto dello scenario che ci troviamo dinanzi. Siamo in via Salvador Allende di Salerno, nei pressi di Marina d'Arechi, dove i residenti chiedono un urgente intervento dato che il lungomare si è trasformato in una mega discarica.

Vi è presente di tutto, da buste di organico a materiale ferroso, legnoso, plastico, rifiuti ingombranti, mobili, materassi e tanto altro il tutto a due passi dal mare e dalla strada vicina. La denuncia è partita dai residenti, tra cui il signor Barletta, che chiedono un intervento degli Enti preposti al controllo e allo smaltimento dei rifiuti dato che il paradosso risiede nel fatto che la zona si trova a due passi da un'isola ecologica.



