Due decessi in strada nel giro di 10 minuti, entrambi per cause naturali.

Il primo è accaduto sul lungomare: un uomo di 59 anni stava facendo footing quando si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i soccorsi del 118, ha avuto un infarto.

Poco dopo la stessa ambulanza è stata chiamata per un intervento sul corso principale di Salerno dove un altro uomo si è accasciato a terra ed è morto.