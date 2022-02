Salerno, due rapine in un giorno: custodia cautelare per 33enne e 29enne

Due uomini, di 33 e 29 anni, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Salerno ed eseguita dai carabinieri della sezione operativa di Battipaglia per due rapine, commesse entrambe il 26 maggio 2021.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due, entrambi residenti a Pontecagnano (il 29enne è di origine rumena) hanno rapinato un supermercato a Salerno, prelevando 60 euro, e poco dopo un negozio di abbigliamento a Pontecagnano, portando via 3.400 euro. In entrambi i casi i due erano armati di coltello e con volto coperto da passamontagna e casco.

Nel corso delle indagini, che si sono avvalse dell'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle zone e dall'ascolto di testimonianze, sono stati ritrovati gli indumenti che indossavano per commettere le rapine. I due sono anche accusati di ricettazione del ciclomotore con il quale hanno raggiunto i due negozi rapinati. L'ordinanza è stata notificata in carcere, dove i due rapinatori sono già rinchiusi per altri reati simili.