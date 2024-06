Era sul ciglio della strada, venerdì sera, Haidar Al Jaf, quando una pattuglia dei vigili urbani, in giro per Eboli per i controlli ordinari, lo ha trovato, circondato da un capannello di ragazzi. Sono stati proprio loro ad attirare l’attenzione della polizia municipale nell’intento di farsi aiutare ad aiutare Haidar, 27enne del kurdistan iracheno, studente, scappato dalla fame e dalla guerra.

Una storia di solidarietà e di grande umanità con cui i giovani ebolitani dimostrano che non ci sono solo scorribande e movida fracassona. I ragazzini hanno avvistato il giovane in grave difficoltà, con problemi di deambulazione, una stampella e alcune bende che malcelavano una ferita. Lo hanno avvicinato, parlandogli in inglese. Volevano provare a capire di cosa avesse bisogno perché era in evidente difficoltà. Ha chiesto di mangiare e di bere. Così i ragazzi hanno frugato nelle tasche dei jeans, racimolando qualche spicciolo, e sono andati a comprare qualcosa per sfamarlo e dissetarlo. Haidar ha iniziato a fidarsi, ha iniziato a sentirsi meglio. Poi ha preso coraggio e ha raccontato la sua storia che subito è parsa loro così lontana dalla realtà in cui vivono ma, al contempo, simile alle terribili vicende che si sentono alla tv.

Haidar ha raccontato di essere uno studente e istruttore di arti marziali. Ha spiegato di essere fuggito dall’Iraq perché l’unica alternativa possibile per restare nel suo Paese era di doversi arruolare nell’Isis. A seguito del suo rifiuto, è stato torturato, fino a riportare danni alla colonna vertebrale e l’amputazione di alcune dita della mano e dei piedi. Attraverso mezzi di fortuna, aggrappato al telaio di un autoarticolato viaggiando per mezza Europa, è riuscito ad arrivare in Francia dove è stato operato alla schiena. Non ha spiegato le ragioni che lo hanno portato dalla Francia all’Italia, ma sta di fatto che ora è in città e la macchina della solidarietà si è già messa in moto.

Grazie all’intervento del primo cittadino Mario Conte e del presidente del Cda dell’azienda speciale Assi, Donato Guercio, sollecitati dalla municipale, il giovane ha trovato rifugio e accoglienza, in via provvisoria in un Cas del territorio. «Verificheremo le procedure possibili con la Prefettura per capire se si può avviare l’iter per l’asilo politico - spiega Conte - si dovrà verificare il racconto e capire la strada migliore per garantirgli diritti e dignità».

Allertate anche assistenti sociali e la sociologa. «Le sue condizioni di salute sono tutto sommato buone - spiega Guercio - la procedura per la presa in carico è stata avviata e ci muoveremo seguendo le direttive della Prefettura per il miglior inquadramento possibile. La messa in sicurezza della persona è un atto di civiltà». In serata in trasferimento in ospedale per accertamenti.