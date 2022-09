Sfera Ebbasta al Palasele di Eboli: Luchè ospite del Famoso Tour 2022

The king is back dopo le prime esplosive date da tutto esaurito a Rimini, Milano e Roma, il Famoso tour di Sfera Ebbasta arriva finalmente al Palasele di Eboli il 1 ottobre. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, sta finalmente presentando sul palco Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’Ep italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island.

Nel corso dei concerti Sfera, supportato da un impianto con bassi che fanno tremare i palazzetti, attinge a tutto il suo repertorio senza tralasciare le origini. Il pubblico canta tutti i brani, dimostrando ancora una volta come i record discografici dell’artista non siano solo numeri ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia; il repertorio è vasto e i palazzetti cantano dal primo all’ultimo pezzo. Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso european tour e l’Italiano summer tour, Sfera Ebbasta sta portando finalmente le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. Proprio per celebrare la chiusura di questo ritorno, Sfera Ebbasta ha scelto di concludere il cerchio con un'ultima data, la terza a Milano, al Forum di Assago l’11 di ottobre.

«Il Famoso Tour sta per partire ed io sono davvero felice di tornare live in Italia. C’è tanta musica da suonare, non vedo l’ora di salire sul palco. Le date del Famoso tour, prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus, vanno a tracciare un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music ha prodotto e sta realizzando uno show unico e in linea con gli standard mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta. Lo show è ispirato ai grandi tour e vanta la partecipazione di special guest internazionali che hanno collaborato con Sfera come Lous and The Yakuza, Feid, Kaleb Di Masi e tanti altri colleghi italiani che saranno ospiti a sorpresa in alcune date. Quella di Eboli vedrà la partecipazione di Luchè, pronto a scaldare con Sfera il Palasele. A punteggiare lo show anche i visual proiettati su entrambi i palchi e un sistema di luci laser che anche nelle arene al chiuso più grandi del paese sono capaci di restituire il senso di intimità dell’esperienza del club».

Sono due i palchi su cui Sfera si esibisce e sono collegati da una passerella che consente all’artista di esibirsi sospeso sopra alla folla. Sul main stage insieme all’artista si esibisce un corpo di ballo hip hop con le coreografie di Lacciò, avvolto da un sistema di ledwall mobili ispirati alle più grandi produzioni internazionali. Questi live sono un ulteriore passaggio nella carriera dell’Artista, l’ennesimo passo avanti, insieme ad un partner da sempre all’avanguardia come Trident Music, in un percorso che è ben lontano dal considerarsi concluso. Un modo per dire, «non avete ancora visto niente».