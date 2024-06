Urne aperte oggi e domani, 8 e 9 giugno, per le elezioni amministrative ed europee. La formula è quella dell'election day con tutti i cittadini chiamati ad eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Nel Salernitano - la provincia campana con più comuni alle urne - si vota anche in 47 comuni per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale.



Oggi seggi aperti dalle 15 alle 23, mentre domenica sarà possibile votare dalle 7 fino alle 23. Poi la notte dello scrutinio. Previsto, invece, per domenica 23 e lunedì 24 l'eventuale turno di ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti, per i quattro comuni con più di 15mila abitanti (Baronissi, Sarno, Nocera Superiore, Capaccio Paestum). Alle urne per le europee, nelle 1.160 sezioni aperte sul territorio, potranno recarsi 955.326 elettori, di cui 490.101 donne e 465.225 uomini, mentre per le amministrative sono 237 le sezioni e 203.522 gli aventi diritto al voto, di cui 103.214 donne e 100.308 uomini.

PER STRASBURGO

Undici i candidati salernitani in campo per il parlamento europeo, sette uomini e quattro donne. C'è il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio capolista nella circoscrizione Sud per Stati Uniti d'Europa, la senatrice del M5s Felicia Gaudiano, il segretario provinciale di Azione, Gigi Casciello, la parlamentare europea uscente Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi nella lista di Forza Italia, l'ex sindaco di Pagani Alberico Gambino, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e Dante Santoro per la Lega. In corsa ci sono poi i salernitani di nascita o di adozione, come i giornalisti Lucia Annunziata capolista Pd nella circoscrizione Sud e Michele Santoro candidato con la sua lista Pace Terra Dignità, il ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, cittadino onorario di Vietri sul Mare, capolista per Forza Italia e infine, l'irpino Maurizio Sibilio, pro rettore dell'università degli studi di Salerno.

LE AMMINISTRATIVE

I SIMBOLI

Nei comuni, invece, c'è chi dovrà vedersela con più avversari, vedi i candidati a Sarno, Nocera Superiore, Capaccio Paestum e Baronissi, dove sarà sfida fra più aspiranti sindaci, e chi ha già vinto, perché unico candidato, ma solo se a votare sarà la metà degli aventi diritto, per una partita tutta da giocare contro. Diversi gli uscenti che ritentano la corsa a partire da, il sindaco di Valle dell'Angelo, il comune più piccolo della Campania per numero di residenti: 294 abitanti e 196 elettori. Quanto alle principali sfide resta da vedere come andrà a finire a Baronissi dove si contenderanno la fascia tricoloreIl comune della Valle dell'Irno è l'unico dove il centrodestra, diviso su tutto il territorio, si è compattato a sostegno della candidatura di, mentre il centrosinistra si è diviso, dopo lo stop del Pd ae la decisione di puntare tutto su. Interessante anche la sfida a Sarno frae a Nocera Superiore dove i candidati sono quattro:. Quanto a Capaccio Paestum il presidente della Provincia,, che tenta il bis con cinque liste civiche, dovrà vedersela con il candidato di Fratelli d'Italia,e con

Pochi i simboli di partito presentati, ad eccezione dei quattro comuni più importanti, dove sulle schede ci saranno le liste di Pd, Fdi, Psi, Fi e Noi Moderati. Corre senza simbolo del Pd Alfieri. In ordine sparso il centrodestra. A Nocera, il paese del segretario provinciale Giuseppe Fabbricatore, Fdi non presenta il simbolo, ma candida i suoi nelle civiche di Enrico Bisogno, mentre Forza Italia e Noi Moderati sostengono, invece, la candidatura di Gaetano Montalbano. A Baronissi Fdi e Fi trovano la quadra, mentre a Sarno Fdi si ritrova con Noi Moderati a sostenere Cocca. Nei 47 comuni chiamati a rinnovare i consigli comunali, nella tornata elettorale del week end, sono in totale 99 i candidati alla fascia tricolore di cui 17 donne e 82 uomini. Meno del 20 per cento. Ossia nemmeno due candidate ogni 10.

LE DONNE

Con il gentil sesso che rimane relegato a comparsa nelle liste per il rispetto delle quote rosa. A correre per la fascia tricolore sono:ad Atrani,, sindaca uscente, a Casaletto Spartano,a Castelnuovo Cilento,a Castiglione del Genovesi,a Furore,a Salento,a San Marzano sul Sarno,a Minori,a Valle dell'Angelo,a Vietri sul Mare. Ci sono poi le sindache uscenti che puntano al bis a partire daa San Cipriano Picentino,a Gioi,a Salvitelle.Dovranno vedersela non con le preferenze, ma con l'astensionismo i dieci aspiranti sindaci di Bellosguardo, Caggiano, Casalbuono, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Gioi, Torchiara, Omignano, Ottati, San Pietro al Tanagro. Che hanno già vinto, perché c'è una sola lista e un solo candidato, ma solo se a votare andrà il 50% degli elettori. Ritentano la corsa, grazie al decreto che ha rimosso ilnei centri tra i 5mila ed i 15mila abitanti, i sindacia Bellizzi e eda Minori. Puntano a indossare ancora la fascia tricolore, inoltre,(Valle dell'Angelo),(Torraca),(San Rufo),(Rofrano),(Salento),(Laureana Cilento) e(Perdifumo), in sella dal 2011, sfiduciato nel 2023 dopo due anni dall'insediamento per il suo terzo mandato.