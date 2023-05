Nuovi aiuti ai pazienti affetti da emofilia: ecco i centri Hub e Spoke

La delibera regionale n.240 del 27/04/2023 inerente “la ridefinizione della rete per la cura delle malattie emorragiche congenite e l’istituzione della Cabina di Regia” ha segnato il via di tutte le attività presso il Centro di Emofilia all’A.o.u. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, con sede al Da Procida .

L’Associazione A.E.Sa Onlus ( Associazione Pazienti Emofilia Salerno) ha fortemente voluto che “la prossimità di cura” nell’emofilia, malattia genetica rara legata alla coagulazione del sangue, non rimanesse un concetto meramente teorico e si è impegnata proprio in qualità di associazione a tutela dei pazienti, affinché si disponesse una rete che garantisse punti di riferimento per tutti gli emofilici.

La delibera regionale prevede due centri Hub ( uno pediatrico presso l’ Ospedale Santobono- Pausillipon e uno per adulti A.o.u Federico II ) e un centro Spoke per ogni provincia.

Inoltre per la provincia di Salerno sono previsti due centri satelliti in stretta collaborazione con il centro Spoke del San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. La stretta e sinergica collaborazione con i tavoli tecnici preposti e le istituzioni regionali e provinciali competenti hanno lavorato affinché venissero garantiti i diritti dei pazienti con emofilia.