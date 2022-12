Non solo astensioni eccellenti, ma anche due voti contrari. La «precisazione» della delibera consiliare dello scorso 9 febbraio relativa alla realizzazione di box auto interrati in corso Garibaldi, che ha aperto un contenzioso tra la Russo Costruzioni e il Comune di Salerno non solo presso il Tar ma anche presso il Tribunale ordinario, non piace a tutta la maggioranza. Che in parte si astiene e in parte vota contro un provvedimento già poco gradito nella sua prima formulazione. Al contrario, la ratifica delle variazioni al bilancio di previsione passa con il voto compatto della squadra di Enzo Napoli e il netto no dell'opposizione. Che canta invece vittoria, con Dante Santoro, per l'annuncio dell'avvio, entro la fine dell'anno, dei bandi che avvieranno alla formazione per il lavoro i percettori del reddito di cittadinanza.

Nel consiglio comunale prenatalizio non mancano le polemiche, incluso un botta e risposta, che chiama in causa il governatore Vincenzo De Luca, sulla condizione del pronto soccorso cittadino tra il consigliere del M5S Catello Lambiase e il sindaco Enzo Napoli. Ma è sui provvedimenti finanziari la polemica maggiore: l'opposizione, con il leghista Santoro, chiama «bilancio delle vergogne» le variazioni al bilancio di previsione che l'assise è chiamata a ratificare. A fare il punto è l'assessore al Bilancio, Paola Adinolfi: «Abbiamo recepito variazioni che non dipendono da noi, soprattutto l'aumento dei costi energetici per un importo di circa 7 milioni di euro e adeguamenti contrattuali che ci porteranno a pagare al personale arretrati per circa 1 milione e 600mila euro. Queste maggiori uscite le compensiamo con maggiori entrate che derivano principalmente da misure di lotta all'evasione che hanno avuto successo». E spiega: «Il miglioramento degli accertamenti ha stimolato le adesioni volontarie dei cittadini e i ravvedimenti operosi. Questo ci ha consentito di ridurre l'esposizione debitoria, per cui riusciremo a inserire nella proposta di patto - dice in ferimento al Salva città - che andremo a siglare risparmi sugli interessi passivi, nonostante l'aumento del tasso di interesse, proprio perché abbiamo migliorato l'esposizione debitoria grazie a questo afflusso di entrate». Al no dell'opposizione si contrappone una maggioranza compatta.

La compattezza viene meno sulla questione del parcheggio pertinenziale interrato a corso Garibaldi, con la delibera di febbraio impugnata dalla Russo Costruzioni innanzi al Tar e anche al centro di un contenzioso presso il Tribunale ordinario: l'impresa ha chiesto al Comune la risoluzione della convezione e un risarcimento del danno per 3.652.818 euro. Nella precisazione c'è una retromarcia rispetto alla precedente decisione in base alla quale Russo Costruzioni avrebbe potuto cantierare l'intervento una volta terminati gli analoghi lavori in piazza Cavour. Nella precisazione si aggiunge la possibilità di «un progetto cantierizzato che contenga accorgimenti, concordati tra gli uffici competenti - Mobilità e Polizia locale - e l'impresa esecutrice, idonei a evitare/mitigare disagi alla collettività». Il sindaco Enzo Napoli, gli ex assessori Dario Loffredo, Angelo Caramanno e Tonia Willburger replicano la scelta di febbraio e si astengono in quanto membri della giunta che approvò una modifica alla soluzione progettuale originaria. Peppe Zitarosa conferma il no di febbraio e al suo no si aggiunge quello di Barbara Figliolia, che dieci mesi fa si era astenuta. Se l'ex assessore Mimmo De Maio e il consigliere Rocco Galdi non avevano preso parte al voto la scorsa volta, stavolta si astengono. E chissà che l'astensione non sia un messaggio politico, specie da parte di Galdi, da mesi in vana attesa di un assessorato. Forte l'attacco dell'opposizione: «La delibera è pericolosa - tuona Antonio Cammarota - perché chiarisce che evidentemente andava corretto ciò che era stato scritto, cioè attribuire una condizione sospensiva potestativa all'esecuzione dei lavori di Russo. È folle. Il chiarimento rovina ancora di più la situazione perché accusa, sottolineandolo, l'errore».