Salerno, l'addetto stampa sbaglia account e il sindaco diventa opioninista sportivo

Un mero errore tecnico, di login e commenti spammati per accrescere engagement e reactions, che parla di calcio e si trasforma in un clamoroso autogol. Accade a Salerno dove il collega e componente dello staff comunicazione del sindaco, Peppe Iannicelli - che non ce ne vorrà essendo lui stesso esempio di solerzia e ironia - promuove la riflessione di cui è autore attraverso il profilo social del primo cittadino salernitano.

Che si tratti di un errore, prontamente recuperato, è evidente ma ci permetterà di sorridere della svista che trasforma Enzo Napoli in esperto di calcio ed in cui, chiunque lavori nella comunicazione, è incappato almeno una volta tra login, profili, ghost writing e community management.