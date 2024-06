Ai nastri di partenza dell’esame di maturità un record di candidati interni iscritti alle scuole paritarie. Sono ben 6.500 solo nel salernitano. Con picchi di presenza nell’agro nocerino sarnese. Appena 341 i candidati iscritti nelle scuole paritarie del capoluogo, dove il fenomeno della fuga verso i paritari sembra più contenuto. È a Pagani, Nocera Inferiore, Sarno, San Marzano sul Sarno, Corbara, che si registra il boom di candidati maturandi delle paritarie che si approcceranno alle prove di Stato. Mentre le scuole statali sono alle prese da anni con un crescente ridimensionamento delle presenze tra i banchi, c’è una scuola parallela che invece incamera alunni ogni anno. Parliamo delle scuole paritarie, riconosciute dalla legge 62 del 2000, che anche quest’anno porteranno alla maturità migliaia di candidati. Quest’anno se ne contano 6.500 in tutta la provincia. Il raffronto con i candidati interni delle scuole statali rende l’idea delle proporzioni del fenomeno nostrano: sono 10.250 i candidati interni delle scuole statali prossimi all’appuntamento della maturità, di contro ci sono 6.500 candidati interni delle scuole private.

LA FOTOGRAFIA

Nella nostra provincia, nell’arco di 8 anni è triplicato il numero degli studenti passati o migrati alle scuole paritarie. Nell’anno scolastico 2015-2016 il salernitano registrava 3.763 studenti iscritti alle scuole superiori paritarie, un dato ancora contenuto che non aveva nulla a che vedere con la consistenza di oggi. Nell’anno scolastico 2023/2024 gli studenti iscritti ai licei, tecnici e professionali delle paritarie è addirittura triplicato: siamo ad oggi arrivati a 9.426 studenti iscritti, un dato mai registrato prima che rappresenta quasi un record tutto nostrano; di questi 9.426 ben 6.500 sosterranno la maturità tra pochi giorni, i restanti frequentano anni intermedi. Se si pensa solo che nella intera regione Sicilia gli studenti iscritti alle superiori paritarie sono 9.122, il dato dei 9.426 iscritti alle paritarie salernitane ha del clamoroso. La provincia di Salerno batte tutti i record. Ha nove volte il numero degli studenti iscritti alle paritarie superiori della regione Puglia, dove i ragazzi che frequentano istituti parificati sono “appena” 1.475. La situazione non cambia nel raffronto con la Calabria, che conta appena 1.184 ragazzi iscritti alle superiori paritarie. La piccola Basilicata, secondo i dati messi a disposizione del ministero dell’Istruzione, conta appena 58 studenti iscritti alle scuole superiori paritarie. Un quarto degli studenti del Sud Italia iscritti alle paritarie si trova nel salernitano. Nel mezzogiorno infatti sono censiti 40.767 alunni iscritti alle scuole superiori paritarie.

IL CASO

Ma ritorniamo alla maturità 2024 e alla sua ondata di candidati delle paritarie. Dall’analisi dei tabulati delle commissioni del ministero dell’Istruzione, si evince che è Pagani il centro dove si registrano più candidati delle paritarie, se ne contano esattamente 1.079, con ben 3 commissioni affollate di 64, 60 e 61 candidati da esaminare. A Nocera Inferiore sono 564 i candidati delle paritarie, con ben 3 commissioni affollate di 68, 67 e 60 candidati da esaminare. A Sant’Egidio del Monte Albino sono 311 i candidati dei paritari, a Sarno 250, ad Angri 169. Nel capoluogo il fenomeno dei maturandi paritari è più contenuto: si contano appena 341 candidati iscritti a 3 scuole paritarie insistenti a Salerno. Scatta intanto il conto alla rovescia per l’apertura delle riunioni plenarie il prossimo lunedì. L’Ufficio scolastico è già all’opera per arginare il forfait di 10 commissari che hanno presentato adeguata documentazione per problemi di salute.

Da ieri tour de force all’Ufficio scolastico provinciale per le sostituzioni delle pervenute indisponibilità dei presidenti e commissari che dovranno coordinare i lavori di esame fino a luglio. La partecipazione alle commissioni di stato è un obbligo inerente la funzione del personale della scuola: non è possibile rifiutare l’incarico o lasciarlo, tranne che non esistano impedimenti legittimi, come ad esempio la malattia. Non ci sono solo problemi di assenze per malattia: si registra, a quanto si apprende, una difficoltà nel reperire in 11 commissioni d’esame docenti di discipline sanitarie (classe di concorso A015) e di scienze agrarie (classe di concorso A051). I prossimi giorni saranno molto intensi. Si preannuncia un picco di assenze come accaduto l’anno scorso. Tutto questo mentre bussa la prima prova di italiano. I numeri: sono 16.027 i candidati interni, a questi si aggiungono circa 500 privatisti.