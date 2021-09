De Luca: «Salerno città europea» e la Regione investe 700 milioni

Quasi completato il progetto di rinnovamento della città di Salerno verso per la costruzione di una città europea. Sarebbe un delitto interrompere questo lavoro». Queste le parole del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, pronunciate questa mattina dall'hotel Mediterranea di Salerno, nel corso di un incontro con la stampa sui progetti in corso che riguardano «Porta Ovest», gli svincoli autostradali e il Trincerone.



De Luca spiega che la Campania investe circa 700 milioni di euro sulle infrastrutture della viabilità ed illustra un progetto della regione per 60 milioni di euro che riguarda lo svincolo del Cernicchiara, poichè si sta realizzando un tunnel dal porto commerciale fino all'autostrada Nord, il quale sbucherà al suo interno, dunque sarà necessario organizzare la viabilità per evitare interferenze, realizzare una serie di rotatorie e viadotti per rendere fluido il traffico; il completamento del Trincerone all'altezza di via Sant'Eremita e la realizzazione di un parcheggio nel cuore del centro storico e la viabilità per arrivare al vecchio carcere maschile. Inoltre nei prossimi giorni sarà presentato anche il rendering, un' immagine compiuta, del fronte di mare, quando questo sarà completato.

«Abbiamo già iniziaato a realizzare le prime spiagge nella parte orientale della città. Da qui a due settimane si completerà piazza della Libertà. Realizzeremo poi la spiaggia davanti a tutto il lungomare di Salerno fino a Pontecagnano. Il nostro obiettivo è completare questo lavoro. Guai a noi se questo lavoro si interrompe nella città di Salerno. Perdiamo tutto», conclude così De Luca.