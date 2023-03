A Salerno «il risveglio delle mani», evento dedicato al pane

È un impasto che unisce due ingredienti unici, artigianato e cultura, la prima edizione del progetto «Il Risveglio delle Mani», promosso e organizzato dalla Claai di Salerno, co-finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, che si svolgerà il 24 e 25 marzo prossimi a Villa Carrara, dimora ottocentesca, sede della biblioteca-emeroteca comunale della zona orientale di Salerno. La prima tappa della mostra evento, svolgendosi nei giorni dell’arrivo della primavera, «risveglierà» l'arte di fare il pane, un mestiere antico e ricco di fascino, raccontato attraverso le sue origini, le sue storie e le sue leggende. Il progetto, ideato dall’attrice e regista Brunella Caputo, nasce con la precisa intenzione di proporre, in chiave artistica, l’artigianato come espressione naturale dell’arte umana. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo di città alla presenza del presidente della Claai Salerno Matteo Caputo, del segretario generale della Camera di Commercio di Salerno Raffaele De Sio, dell’assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e del direttore artistico del progetto, Brunella Caputo.

Il programma prenderà avvio venerdì 24 marzo alle ore 18 con l'apertura, nella sala interna e negli spazi della biblioteca di Villa Carrara, della mostra fotografica «Il Risveglio delle Mani», a cura dei fotografi Pio Peruzzini e Cristina Santonicola. Alle ore 19.30, la Villa ospiterà Fulvio Marino con la presentazione del suo ultimo libro edito da Mondadori «Pizza per tutti». Sabato 25 marzo alle ore 11.30 ci sarà l’apertura delle visite alla mostra fotografica accompagnata da una performance teatrale a cura della Compagnia del Giullare. Alle ore 18.00 sarà protagonista, con una dimostrazione dell’impasto del pane, «Il Forno di Vincenzo», un forno sociale di comunità, sperimentazione sociale nata ad Eboli che ha per protagonista un giovane con disabilità, che sa sfornare pane «un pane buono, sano, etico e ricco di significato». La giornata si concluderà alle ore 20 con la performance teatrale, in forma di reading, «Essenza di pane» a cura della Compagnia del Giullare con Brunella Caputo e Davide Curzio.