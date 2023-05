SalerNoir Festival, in anteprima “Delitto in riva al mare”

In attesa delle serate del SalerNoir Festival “Le notti di Barliario”, la cui nona edizione si terrà dal 2 al 7 luglio a Salerno, si comincia con la prima di due anteprime che vedrà la presentazione di “Delitto in riva al mare” del salernitano Antonio Lanzetta. L’evento avrà luogo presso la Feltrinelli Libri e Musica di corso Vittorio Emanuele, venerdì 12 maggio alle 18,30. Dopo l’introduzione della direttrice artistica del festival, la scrittrice-giornalista Piera Carlomagno dialogherà con l’autore l’avvocato-blogger Angelo Cennamo.

Il corpo senza vita di Elena Perna, una ragazza di diciannove anni, viene trovata riversa su una spiaggia di Salerno. Il caso viene affidato al commissario Massimo Trotta e a Lidia Basso, psicologa forense e consulente della questura. Le indagini assumono da subito dei contorni a dir poco inquietanti. Lidia e Massimo ricevono infatti una chiamata dal Santacroce, una struttura che ospita giovani pazienti psichiatrici: un diciassettenne di nome Matteo fa da giorni disegni che sembrano ritrarre proprio Elena, la ragazza che è stata uccisa. Senza averla mai vista. Nessuno, in quel reparto del Santacroce, ha contatti con l’esterno né con i mezzi di informazione. Lidia fa di tutto per avere un colloquio con Matteo. La sfuggente personalità del ragazzo la affascina, ma a irretirla è la storia di cui in passato è stato protagonista. Una vicenda segnata da indicibili sofferenze e violenze inimmaginabili, nota alle cronache come “La casa degli orrori”, sulla quale aleggiano ancora interrogativi destinati a non trovare risposta.

Com’è possibile che ci sia un legame tra Elena e Matteo? Eppure, nelle sue allucinazioni, sembra nascondersi una chiave per individuare l’assassino.

L’autore vive a Salerno, ha iniziato a scrivere romanzi fantasy/young adult, poi ha virato verso il thriller, prima con il racconto breve Nella pioggia, finalista al premio Gran Giallo di Cattolica, e poi con Il buio dentro, tradotto in Francia, Canada e Belgio e nominato dal “Sunday Times”, uno dei cinque migliori thriller stranieri dell’anno. La Newton Compton ha pubblicato L’uomo senza sonno e Delitto in riva al mare.