Salerno, ferito mentre cerca funghi in montagna: salvato dal soccorso alpino

Intervento di soccorso del 118 e del Soccorso alpino ieri sul monte Polveracchio, in provincia di Salerno, dove un uomo si è ferito mentre cercava funghi con il figlio. L'allerta è scattata alle 13.30 quando l'uomo, originario di Eboli, nel tentativo di aiutare il figlio che era scivolato, è caduto rovinosamente procurandosi vari traumi alle braccia e al torace.

Sono partiti quindi il Cnsas della Campania e l'elisoccorso del 118 di Salerno, che ha provveduto a sbarcare l'equipaggio composto da un tecnico, un medico e un infermiere nella fitta vegetazione. L'uomo è stato stabilizzato e posto sulla barella dai sanitari e costantemente assistito, data l'importanza dei traumi subiti. Le condizioni meteo sono però mutate rapidamente e non è stato possibile effettuare il recupero del ferito attraverso il verricello dell'elicottero.

La squadra terrestre del Cnsas ha quindi raggiunto il luogo dell'incidente e ha trasportato la barella per portare a valle il ferito, effettuando una lunga calata di circa mille metri. Nonostante il sopraggiungere del buio, le operazioni di recupero dell'infortunato non si sono fermate e, dopo ben 4 ore di manovre, la barella è giunta su una strada sterrata nei pressi di Acerno, dove è stata presa in carico dall'ambulanza del 118. Le operazioni sono state facilitate da alcuni conoscitori dei luoghi che hanno contribuito con i propri mezzi fuoristrada a guidare il personale del Cnsas. Le operazioni si sono avvalse anche del supporto da parte del Soccorso montano di Giffoni Valle Piana che hanno affiancato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.