Accoltellato a Campagna, fermati due minorenni

Due minorenni sono in custodia cautelare in un istituto penitenziario minorile. I giovani, sono indiziati di tentato omicidio di un giovane avvenuto in Campagna, nel Salernitano. I fatti risalgono alla sera del 28 febbraio quando la vittima, dopo un breve scontro verbale per motivi futili quanto inconsistenti, fu accoltellato ad una gamba. La ferita provocò al giovane la lacerazione di importanti vasi sanguigni e solo il tempestivo intervento dei medici evitò conseguenze ben più gravi.

Le indagini avviate hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei minori e di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso una serie di testimonianze riscontrate dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. La gravità dell'episodio è accentuata anche dall'assoluta gratuità del gesto, sottolineata dal fatto che indagati e parte offesa non si conoscessero neanche.