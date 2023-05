Accademia Grassi, festa della mamma tra poesia e scienza

Nell’ambito del salotto culturale “A.Grassi”, “La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 12 maggio 2023, alle 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina, si terrà una serata a tema per la festa della mamma. Saranno recitate poesie, componimenti liberi, sarà portato in scena un flash teatrale.

Inoltre, durante l’incontro coordinato da Raffaella Grassi, Presidente dell’Accademia, per tutte le donne presenti ci sarà un omaggio floreale. Per la parte scientifica, il dott. Maurizio De Cicco, dirigente medico Ortopedia e Traumatologia dell’Aou "Ruggi di Salerno", terrà una conferenza sul tema “La patologia del piede, l' alluce valgo” e sul cosiddetto “piede piatto".