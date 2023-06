Salerno, torna il Festival delle Colline mediterranee: ecco il programma completo

Sei serate, dal 5 luglio all’8 agosto, nella cornice dell’anfiteatro di Tenuta dei Normanni di Giovi Bottiglieri a Salerno: il quarto Festival delle Colline Mediterranee riproporrà la formula che ha garantito il successo delle precedenti edizioni, con un’alternanza di momenti di confronto sui temi culturali e di attualità e di serate dedicate a musica, danza, teatro e spettacoli live. Il programma della kermesse è stato presentato dal direttore artistico Eduardo Scotti, nel salone del Gonfalone del Comune di Salerno, con l’intervento del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e di Maria D’Amato Postiglione della Tenuta dei Normanni, alla presenza del segretario generale della Camera di Commercio di Salerno, Raffaele De Sio, e di esponenti delle istituzioni (gli assessori comunali Paola de Roberto e Massimiliano Natella, il presidente della commissione cultura Arturo Iannelli, il consigliere delegato alla cultura Ermanno Guerra; Nicola Landolfi, capo segreteria della presidenza della Provincia di Salerno) e dei tanti sostenitori e partner del Festival (il direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese; Monica De Carluccio di Confindustria, Enzo Galdi di Coldiretti, Nunzio Siani del Conservatorio G. Martucci, Raffaele Rosa presidente Unione Ciechi di Salerno, Matteo Marzano presidente dell’associazione L’Abbraccio Odv, Chiara Natella della Bottega San Lazzaro, Luigi Della Greca di Gustati Giovi).

Giffoni Valle Piana, svelati i primi tre ospiti del Festival: Matteo Paolillo, Pilar Fogliati e Federico Cesari

Il programma. Mercoledì 5 luglio Galà Premio Il Normanno con lo scrittore Diego De Silva e la Film Commission della Regione Campania, con gli attori della nota fiction Rai Mare Fuori. Coinvolti gli educatori eni ragazzi dei 17 Centri polifunzionali di accoglienza e di recupero del territorio salernitano. Mercoledì 12 luglio «Il suo canto libero», con il giornalista Ernesto Assante, autore per Mondadori del volume dedicato a Lucio Battisti. Mercoledì 19 luglio serata dedicata a «L’attualità della pace. A 80 anni dallo Sbarco del 9 settembre 1943», con l’evento teatrale Studio per Attori in Guerra di Andrea Carraro. Mercoledì 26 luglio «Tango per la pace» con i ballerini argentini Yanina Quiñones e Neri Piliu, e Celina Rotundo e Hugo Patyn, con la musica live di Guillermo Fernandez e della Tango Sonos Orchestra. Mercoledì 2 agosto Festa Mixed by Erry, divertimento e ballo con le hit degli anni '80 e '90, mixate dal deejay Erry Frattasio protagonista del film campione di incassi del regista salernitano Sidney Sibilia. Ad introdurre la serata revival sarà lo scrittore Corrado De Rosa che racconta la disco music e Tangentopoli.

Martedì 8 agosto Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000/3000: per la serata di chiusura del festival, il live show del grande artista siciliano accompagnato da una band formata da sei musicisti proporrà un gran concerto cabaret.