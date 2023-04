Salerno, la Fiera del Crocifisso e il gemellaggio con San Marino

Oggi venerdì 28 aprile, prima del tramonto alle ore 17.30 in piazza Duomo, la partenza del corteo storico in abiti d’epoca che percorrerà le strade del centro storico di Salerno per portarsi in piazza Portanova, dove alle 18 circa ci sarà il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e del maestro di Fiera Gianluca Foresi, della direttrice organizzativa dell’evento, Chiara Natella e con una delegazione della Federazione Balestrieri Sanmarinesi, che recherà il Gonfalone dell’antica Repubblica e ricambierà così la presenza di una delegazione della Fiera salernitana in quel di San Marino la scorsa estate.

Gli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava «Li quattro distretti - Luca Barba» e gli artisti delle antiche arti terranno il primo spettacolo. Quella che è ormai attestata tra le maggiori fiere medievali d’Italia proseguirà poi fino al 1 maggio nel centro storico di Salerno. Durante i quattro giorni della kermesse, nei vicoli e nelle piazze della parte antica della città si faranno rivivere la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, ha superato il traguardo dei tre decenni di vita. Nel nome del suo ideatore, la Fiera continua con la direzione organizzativa della figlia Chiara e dell’intera famiglia Natella. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. corso della Fiera del Crocifisso Ritrovato, riceveranno in omaggio la moneta commemorativa della Fiera, battuta a caldo nella zecca allestita ad hoc negli stand.