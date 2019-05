CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 09:56

Adesso è tutto nelle mani dei giudici amministrativi. E se è vero che non è la prima volta che a decidere le sorti delle Fonderie Pisano è il Tar, è vero pure che quella di ieri può definirsi «l'udienza madre». Un'udienza di merito che ha visto unificare sei procedimenti relativi all'opificio di Fratte. A battersi, in una lunga udienza pubblica, i due principali contendenti della vicenda: gli imprenditori di via dei Greci e l'associazione Salute e vita. Perché se al vaglio dei magistrati ci sono i procedimenti messi in campo dalla Regione Campania e le risposte fornite dall'azienda salernitana, l'anima della lotta per la chiusura della fabbrica sono i cittadini della Valle dell'Irno. Tuttavia, per sapere come finirà l'ennesimo round di una battaglia logorante bisognerà aspettare un bel po' di tempo. La consapevolezza è, da ambo le parti, di aver fatto il possibile per difendere la propria posizione. Posizioni confliggenti, rispetto alle quali toccherà al collegio stabilire quale prevarrà.«C'è la necessità di comparare due aspetti rilevanti, l'attività d'impresa da un lato, l'ambiente e la salute dall'altro spiega il legale dei Pisano, Lorenzo Lentini - Noi abbiamo provato a dimostrare che questa impresa deve andare avanti e nello stesso tempo abbiamo fatto tutto quello che la Regione ci ha chiesto per dare la tranquillità massima ai lavoratori e al territorio nel quale l'azienda oggi è proiettata.