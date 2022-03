Salerno, Fridays for future: «La politica si impegni per il clima»

Chiedono «una vita migliore» i rappresentanti salernitani di Fridays For Future che oggi sono scesi in strada a Salerno. Il corteo, partito da piazza Vittorio Veneto, ha attraversato le strade del centro cittadino. Ad aprire la protesta lo striscione «People not profit» dietro il quale hanno marciato un centinaio di giovani. Tanti gli slogan intonati e i cartelloni esposti durante la manifestazione. «Il futuro dipende da noi»,ha spiegato una giovane per la quale la politica deve necessariamente impegnarsi per il «miglioramento del clima e la riduzione del riscaldamento globale».

«La nostra voce c'è, devono ascoltarci», le ha fatto eco un'altra studentessa. In marcia con gli studenti anche i rappresentanti del comitato Salute e Vita che da anni portano avanti la battaglia per la chiusura delle Fonderie Pisano di Salerno.