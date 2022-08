Nocera, raffica di furti di marmitte in centro e in periferia: è emergenza

Raffica di furti di marmitte a Nocera Inferiore. Sono diverse le segnalazioni giunte da più parti - oltre che alle forze dell'ordine anche attraverso i social - di ladri che asportano catalizzatori di marmitte. Alcuni colpi sono stati consumati in centro, altri in periferia, come a Cicalesi. Alcuni episodi sono stati segnalati, invece, all'interno di parcheggi comunali. Nell’ultimo periodo i furti di questo genere in provincia di Salerno, in particolare Cava de' Tirreni, sono aumentati vertiginosamente.

Il motivo è da rintracciare nel valore in denaro che i catalizzatori hanno sul mercato. In questa ottica vanno letti furti del genere, tra i più diffusi. I ladri in questione si concentrano a rubare per lo più le marmitte e non un qualsiasi altro pezzo. Il motivo è che esse contengono metalli preziosi che fruttano molto se rivenduti. I catalizzatori, soprattutto quelli appartenenti alle auto moderne, hanno una buona percentuale di palladio, rodio e platino. Nello specifico per chi agisce, si tratta anche di un furto rapido e veloce.

A maggio scorso, a Salerno, una banda di ladri portò via 14 catalizzatori di proprietà di Salerno Pulita, fermi in un capannone. Molti casi furono denunciati anche ad Angri e Scafati, nei mesi scorsi, tra i comuni più colpiti. Di recente anche a Vietri sul Mare, con i ladri che proprio all'inizio del mese presero di mira le auto nei parcheggi, a pochi passi dai lidi, per portare via marmitte e catalizzatori.