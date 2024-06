L’ultimo episodio si è verificato sabato sera. Ma sono ormai mesi che i residenti del rione Carmine, a Salerno, lamentano una escalation di furti, sia di auto e moto che in appartamento. Pochi giorni fa è toccato a una giovane coppia, residente al primo piano di uno stabile di via Pio XI.

«Intorno alle 22 io e mia moglie siamo usciti per fare una passeggiata – racconta Ramon Fernandez – Siamo rientrati poco prima di mezzanotte e abbiamo subito notato che qualcosa non andava. Il vetro del balcone era in frantumi e, una volta entrati in casa, abbiamo trovato tutto messo a soqquadro, cassetti ed armadi aperti, oggetti buttati per terra». I ladri si sono introdotti arrampicandosi sui tubi del gas. Poi hanno raggiunto il terrazzino, hanno forzato la persiana, infranto i vetri e passato al setaccio tutte le stanze, portando via soldi e gioielli che erano nascosti in alcuni cassetti. «Compreso l’anello di fidanzamento – insiste Ramon – che ovviamente per noi aveva un forte valore simbolico». La coppia ha allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia per effettuare i rilievi e verificare la presenza delle impronte digitali visibili anche a occhio nudo sulla persiana.

«Erano già venuti mezzora prima – continua Ramon – Infatti abbiamo scoperto che i malviventi avevano provato a intrufolarsi anche in un appartamento di fronte, ma l’abbaiare di un cane li ha messi in fuga, spronando i proprietari a chiedere aiuto». Pochi giorni prima un altro furto si era registrato in un garage sempre della zona. «Siamo francamente molto preoccupati, non si vedono mai pattuglie, se non su richiesta e, sinceramente, non ci sentiamo protetti. Mia moglie è ancora traumatizzata e ha perfino paura di entrare a casa da sola, soprattutto di sera».

Del furto è stato informato anche il comitato di quartiere San Francesco presieduto da Laura Vitale: «In passato abbiamo incontrato diversi rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale per chiedere maggiori controlli – ricorda – Adesso torneremo alla carica perché il problema non è stato risolto. Dopo un breve periodo in cui sembrava che questi fenomeni legati alla microcriminalità si fossero assopiti, siamo infatti tornati al punto di partenza. Chiediamo che vengano installate le telecamere di videosorveglianza che potrebbero fungere da deterrente per molti malintenzionati e poi una presenza di uomini, in divisa o in borghese, perché in piazza, in particolare nel week end, ci sono schiamazzi, ma anche risse e sicuramente spaccio di stupefacenti».

Un gruppo di residenti è pronto anche al “fai da te”. «Data la preoccupazione – anticipa Fernandez – stiamo pensando alla possibilità di autotassarci e di rivolgerci ad una agenzia che si occupa di vigilanza privata. Nessuno possiede grandi tesori, ma solo chi ha subito un furto può comprendere il senso di violazione della propria privacy e la paura e il disagio che ne derivano. Dobbiamo solo capire se tutto questo è legalmente fattibile perché più di una persona è pronta ad adottare questa soluzione». Intanto il comitato è pronto a scendere nuovamente in campo con un esposto per chiedere un confronto con le forze di polizia e la stessa amministrazione comunale. Pochi giorni fa la stessa denuncia era partita dai residenti del Carmine alto. Da via Guadalupo a via Laspro, da via Cavallo a via Seripando, da via La Mennolella a via Calenda, è stato denunciato un continuo verificarsi di episodi di microcriminalità che non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti.

Al punto che Teresa Rinaldi, presidente della neo associazione Amici dei quartieri, ha avviato una raccolta firme da sottoporre all’attenzione di questore e prefetto. In quel caso, dopo numerosi raid in appartamento, furono sfondati i vetri di alcune auto lasciate in sosta in una zona poco illuminata e anche poco frequentata.