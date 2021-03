Salerno, furti seriali nel parcheggio del Ruggi: «Uno scasso a cielo aperto»

Non solo pezzi di ricambi esterni, ma, ora, anche componenti elettroniche interne agli abitacoli. Continuano senza sosta i furti ai danni delle auto in sosta nel parcheggio dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Ad essere presi d’assalto non solo pezzi di ricambio, ma anche stereo e, da ultimo, computer di bordo. «Uno scasso a cielo aperto –commenta al riguardo Pietro Antonacchio, segretario provinciale Cisl FP - e misure cautelative non ne sono state prese adeguatamente. La gente, i dipendenti sono stanchi; non solo continua il disagio nel parcheggiare le auto che ha riflessi sull’organizzazione del lavoro al turnista montante e smontate, ma contestualmente gli operatori si vedono derubare quotidianamente, passare giornate per denunce alle autorità competenti e conseguente disagio personale e psicologico che mina gravemente il benessere lavorativo. L’Azienda – conclude Antonacchio – ha attivato le procedure per la costruzione del parcheggio ma da subito deve attivarsi per scongiurare queste scelleratezze»

