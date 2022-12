Sono entrati all’interno del Grand hotel Salerno sul lungomare di Salerno senza alcuna difficoltà, come fossero potenziali clienti ma, in realtà, volevano rubare. E, forse, non sono neanche andati alla cieca: non è escluso che possano aver studiato tutto a tavolino. Ma sono stati sfortunati perché, una volta dietro la reception, sono stati notati dall’addetta che ha fatto scattare l’allarme. C’è stato un parapiglia tra dipendenti che sono intervenuti e l’arrivo di ben due pattuglie delle Volanti che erano in zona. Alla fine i due ladri sono stati fermati e arrestati. Ieri mattina il giudice ha convalidato gli arresti ma ha disposto per entrambi, non salernitani, l’obbligo di dimora nel comune di residenza.



Secondo la ricostruzione della polizia, i due avrebbero pensato di approfittare della confusione generata da arrivi e partenze di turisti per mettere a segno un colpo: la loro intenzione era di prendere la chiave della cassaforte, aprirla, e portare via soldi e ben preziosi lì custoditi. Evidentemente sapevano dove mettere le mani. Così hanno approfittato del fatto che l’addetta si era allontanata con dei clienti per andare nell’ufficio e frugare sia nella borsa della donna e sia all’interno della stanza alla ricerca della chiave.

Ma hanno perso del tempo che si è poi rivelato prezioso per mettere a segno il colpo. Quando la dipendente è tornata e li ha visti all’interno dell’ufficio con le mani nei cassetti ha urlato e chiesto di darle una spiegazione sulla loro presenza li. I due, dandole uno spintone, hanno tentato di dileguarsi ma sono stati fermati da altri dipendenti prima di riuscire ad arrivare all’ingresso. Si è verificata un po’ di confusione ma la polizia era già stata allertata. Così, l’immediato intervento degli agenti delle Volanti ha consentito l’arresto dei due che sono stati portati in caserma e identificati. Ieri la convalida dell’arresto.