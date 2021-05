Furto con «spaccata» in un'armeria a Salerno. Stamattina alle 5.30 tre rapinatori, con volto coperto, hanno sfondato l'ingresso dell'armeria in via Galloppo utilizzando un'auto con targhe rubate, alla quale poi hanno dato fuoco.

Sono stati rubati 5 fucili. I Carabinieri della stazione Salerno Mercatello e del Nucleo operativo e radiomobile di Salerno sono impegnati nelle ricerche degli autori del furto.