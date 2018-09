CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 14:00

Ogni volta che i suoi genitori litigavano era costretto a dormire in luoghi di fortuna insieme alla madre cacciata di casa dopo l'ennesima sfuriata: un calvario per un bambino di soli 8 anni che, sin dalla più tenera età, ha patito le sofferenze di un matrimonio fatto di odio e di violenza. Ora vive con la madre che ne ha ottenuto l'affidamento esclusivo dopo avere avuto il coraggio di troncare quella relazione sbagliata e rifarsi una vita attraverso un lavoro. È una storia di riscatto quella che vede protagonista una madre salernitana che, dopo aver toccato il fondo con il suo bambino, ha avuto il coraggio di voltare pagina non rassegnandosi ad un'esistenza di violenza per lei e per suo figlio.