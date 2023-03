Sono trascorsi 43 anni da quel 16 marzo del 1980 in cui il magistrato Nicola Giacumbi, all’epoca procuratore della Repubblica di Salerno, fu ucciso dalle Brigate Rosse. «Per me, giovane pretore appena pochi mesi prima arrivato da una Torino sotto assedio terroristico già da anni, fu come ripiombare in un incubo appena vissuto», ricorda l’ex magistrato salernitano, oggi avvocato, Carlo Correra che vorrebbe che, proprio a Salerno, si organizzassero «iniziative celebrative del sacrificio eroico del giudice Giacumbi», ma soprattutto chiede che venga ricordata la figura di Giacumbi nelle scuole della città. Nella città di Salerno, a Giacumbi, sono intitolati una strada e l’edificio F della cittadella giudiziaria, che ospita gli uffici della Procura.

«Molti di noi - rammenta Correra - ben ricordano le vicende di quegli anni e quindi ricorderanno anche che il giudice Giacumbi fu solo il primo di tre magistrati che, in rapida successione, furono ammazzati in quegli stessi giorni: a Roma il giudice Minervini il giorno 18 e a Milano il giudice Galli il giorno seguente».

APPROFONDIMENTI Mario Moretti, l’uomo che uccise Moro, fa il volontario

Renato Curcio indagato per un omicidio del ‘75, l'ultima inchiesta sulle Brigate Rosse

«Erano quelli - evidenzia - gli ultimi, ma pur tragici sussulti, di un’aggressione terroristica contro lo Stato democratico italiano, aggressione che aveva avuto il suo apice due anni prima, il 18 marzo del 1978, con il rapimento di Aldo Moro, seguito poi nel maggio dalla sua uccisione». Quegli eventi, per l’avvocato salernitano, «devono rimanere scolpiti nella coscienza civile di tutte le generazioni del popolo italiano e che, per questo, andrebbero costantemente rivisitati almeno in occasione della ricorrenza annuale dei vari terribili episodi e questo, in primo luogo, nelle comunità dove si sono verificati, oltre che in sede nazionale». Correra parla, quindi, di «profondo rammarico» nel dover constatare, «ogni anno, l’assenza a Salerno di iniziative celebrative del sacrificio eroico del giudice Giacumbi». «Non mi risultano infatti - rileva - iniziative né nella sede giudiziaria salernitana, né in altre pubbliche istituzioni, né soprattutto mi risultano iniziative presso le sedi scolastiche della città». Il timore di Correra è legato al fatto che «se entriamo in una classe di scuola media superiore e chiediamo agli studenti se conoscono la vicenda di Nicola Giacumbi, forse un solo studente su trenta sarebbe in grado di rispondere affermativamente». Invece, conoscerla, per Correra, sarebbe importante «per la formazione della coscienza civile di giovani cittadini, magari chiamati di lì a pochissimi anni o persino mesi anche a esercitare il diritto di voto nelle elezioni della comunità democratica italiana». Perciò, Correra si rivolge alle istituzioni salernitane perché c’è «sempre la possibilità di riparare a questa “dimenticanza”». «E questo - evidenzia - nell’ottica di favorire la crescita di nuove generazioni di cittadini consapevoli della storia del loro Paese, oltre e prima ancora che per rendere onore a chi, anche per loro, si è sacrificato».