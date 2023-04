Giffoni si trasforma in un set cinematgrafico per il nuovo film distribuito da Paramount Plus

La Multimedia Valley sarà infatti una delle principali location del nuovo film prodotto da Cattleya/Isola Verde Films, distribuzione Paramount. Un evento straordinario che, nella prima metà di maggio, vedrà Giffoni trasformarsi in un set cinematografico.

«Finalmente possiamo rivelarvi una grande notizia che volevamo annunciarvi da tempo ma che abbiamo tenuto riservata. Giffoni sarà protagonista di un film di produzione internazionale di Paramount+ e Cattleya - spiega Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni - Per ora non posso dirvi molto, ma nella trama del film il nostro festival ha un ruolo importante. Le riprese avverranno a Giffoni nella prima metà di maggio e avrete la possibilità di farne parte. È un evento eccezionale che sottolinea il riconoscimento che Giffoni ha sul piano internazionale e il suo forte legame con le principali major e case di produzione e distribuzione. Per questo motivo, vi aspettiamo numerosi e so che risponderete con entusiasmo. È un'occasione imperdibile. Non lasciatevela scappare».

Il titolo provvisorio del film è «Cassino in Ischia» e saranno coinvolti bambini, giovani e adulti del territorio chiamati a fare da comparse. Saranno giorni indimenticabili, un'esperienza immersiva a stretto contatto con una produzione internazionale.

Un'occasione veramente speciale per chi vuole vivere da protagonista la magia del cinema. Il casting si terrà giovedì 6 aprile dalle 14:00 alle 18:30, presso le sale della Multimedia Valley (non serve prenotazione). La produzione ricerca: ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni con accompagnatori che, in scena, dovranno simulare la partecipazione al Giffoni Film Festival; ragazzi di 18 anni, uomini e donne tra i 25 e i 60 anni. Si raccomanda di arrivare al casting muniti di fotocopia dei documenti (carta di identità, codice fiscale, Iban) e permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. Sono esclusi dalle selezioni i dipendenti pubblici, i percettori di reddito di cittadinanza o sussidi e i pensionati in quota cento.

Per Giffoni non è una novità. A febbraio la Multimedia ha infatti spalancato le sue porte a tantissime bambine e bambini che hanno preso parte al casting per il film diretto dal premio Oscar Gabriele Salvatores. Un evento che si è trasformato in una grande festa per i più piccoli e per i loro genitori che hanno potuto vivere un'esperienza unica ed emozionante