Salerno, 50 anni di Giffoni festival: un'esposizione per raccontarli

Per raccontare il mezzo secolo di Giffoni è stata organizzata da School in Cinema Lab, una mostra di 50 immagini, che raccoglie i volti, i luoghi, le storie, le idee, la passione che da sempre sono il motore di un grande hub culturale, capace di guardare al futuro con radici ben piantate nel territorio salernitano che da sempre mira a valorizzare.



L’iniziativa è realizzata dall’istituto comprensivo Giovanni Paolo II di Salerno che, dal 27 settembre al 2 ottobre, ospiterà l’evento il quale si propone l'obiettivo di raccontare le evoluzioni storiche e strutturali di Giffoni.

Una sezione dell'esposizione sarà dedicata alle edizioni 2020-2021: la prima, organizzata nei mesi successivi al primo lockdown, ha segnato anche la ripresa su scala nazionale delle attività culturali, confermando la tenacia e il coraggio di Giffoni. Mentre #Giffoni50Plus, edizione 2021, è stata senza dubbio una delle più forti dal punto di vista emotivo, contribuendo ad accompagnare i giurati nel passaggio dalla pandemia ad una normalità che oggi appare sempre più vicina.

L'appuntamento, fortemente voluto dall'ideatore e direttore di Giffoni Claudio Gubitosi e dalla dirigente scolastica Maristella Dorotea Rita Fulgione, segna la conclusione di un percorso che ha visto il coinvolgimento degli alunni dell'istituto attraverso un laboratorio di cinema tenuto nel periodo pre-covid.

Il corso, dal titolo School in Cinema Lab, è stato incentrato sulla parte narrativa della produzione di un video, e scrivendone la sceneggiatura, gli studenti hanno avuto la possibilità di comprendere i passaggi fondamentali necessari per lo sviluppo di un testo, destinato a diventare narrazione per immagini.

Il comune di Salerno invece, attraverso la riqualificazione degli spazi all’aperto della scuola, ha contribuito significativamente alla realizzazione delle finalità progettuali, offrendo un luogo di riferimento per gli eventi di ogni genere.

La mostra sarà corredata da una brochure illustrativa, curata dagli studenti dell'istituto, mentre nelle sale dell'auditorium sarà possibile assistere alla proiezione del film «This is Giffoni», realizzato dal dipartimento produzioni video e firmato Fiorenzo Brancaccio, i quale utilizza l'esclusivo filtro della realtà per ricostruire una storia lunga, complessa e in continua evoluzione.



Si parte dal 1971, dall' intuizione di un giovanissimo Claudio Gubitosi di realizzare un festival del cinema per ragazzi per poi passare in rassegna, tutte le edizioni fino ai giorni nostri.