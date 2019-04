CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro fucilate all'addome e in prossimità dell'arteria femorale che è stata spappolata. Domenico Pennasilico, pastore 60enne di Giffoni Sei Casali, è stato ucciso martedì pomeriggio mentre era tra le colline di Sieti a Giffoni Sei Casali e stava recuperando i suoi bovini che pascolavano nei boschi. Poi, il pastore, per circostanze ancora da chiarire, dopo essere stato sparato, è precipitato in un burrone profondo più di quaranta metri. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno condotto in caserma cinque persone e le hanno interrogate a lungo per ricostruire l'episodio è soprattutto individuare chi ha ucciso Pennasilico che sino a poco prima dell'agguato era in compagnia del figlio che poi ha allertato i soccorsi e i carabinieri.