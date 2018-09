CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Settembre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deucentosessantamila euro. È quanto deve restituire Tullio Tancredi, responsabile del settore paghe del Consorzio farmaceutico intercomunale di Salerno all'ente pubblico per il quale ha lavorato e che gestisce le farmacie comunali di Salerno, Scafati, Cava de' Tirreni, Eboli, Baronissi e Capaccio. Lo hanno decretato i giudici della Corte di Conti (collegio costituito dal presidente Michael Sciascia, a latere Robert Schulmers Von Pernwerth e Benedetta Cossu) condannandolo al pagamento di 229mila euro a titolo di danno erariale e 30mila a titolo di danno di servizio. Secondo la procura regionale della Corte dei Conti, difatti, Tancredi, dal 2007 al 2015, avrebbe gonfiato le proprie buste paga firmando bonifici contraffatti. Cambiava gli ultimi numeri dei conti per impedire di risalire a lui.Per lo stesso reato - contestatogli questa volta dalla procura ordinaria - Tullio Tancredi è in attesa di rito abbreviato che sarà celebrato alla ripresa delle attività giudiziarie dinanzi al gup Marilena Albarano. In quella circostanza si capirà anche quanto chiederà, in termini di pena, la procura.