Salerno, «La metrica dell'oltraggio» il libro sul femminicidio pesentato a palazzo S-Agostino

Da Milano alla Basilicata: un lungo viaggio dal Nord al Sud della nostra penisola permette ad una giornalista di indagare sul fenomeno dei femminicidi. Alla protagonista del libro di Michela Bilotta, che venerdì sarà presentato a Palazzo Sant’Agostino, viene affidato l’incarico di andare a Valsinni, in provincia di Matera, per scrivere un articolo su Isabella Morra, poetessa del Cinquecento assassinata dai fratelli. Inizia così per Beatrice De Sanctis un viaggio che è prima di tutto un simbolico percorso di crescita e di consapevolezza per parlare di violenza sulle donne da molteplici angolazioni: dalla strumentalizzazione mediatica del fenomeno all’influenza che gli stereotipi linguistici esercitano sui comportamenti quotidiani, dalla piaga delle spose bambine alla detenzione manicomiale delle donne prima della legge Basaglia. Con il libro “La metrica dell’oltraggio” l’autrice Michela Bilotta ha voluto rievocare il triste destino di Isabella Morra «facendolo convergere con la sorte delle tante donne vittime di femminicidio oggi. Perché è tempo di sradicare la cultura patriarcale che crediamo superata e nella quale siamo, invece, ancora immersi, spesso inconsapevolmente».

Alla presentazione del libro, oltre all’autrice, saranno presenti l’avvocata Stefania de Martino, esperta di politiche di genere; Maria Rosaria Pelizzari, professoressa di Storia delle donne e studi di genere presso l’Università degli Studi di Salerno; Andrea Raguzzino, editore della Jack Edizioni e l’attrice Maria Rosaria Marena che leggerà alcuni brani del libro.